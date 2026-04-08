Mega-Sena: prêmio acumula, mas ES tem ganhadores

A Mega-Sena acumulou novamente. Ainda assim, apostas do Espírito Santo garantiram prêmios no concurso 2.993, realizado na noite de terça-feira (7), em São Paulo. Como resultado, o prêmio principal subiu para R$ 20 milhões para o próximo sorteio.

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Os números sorteados foram: 03, 15, 31, 42, 43 e 51. No entanto, nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Por isso, o valor principal acumulou mais uma vez.

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Apesar disso, o sorteio contemplou apostadores capixabas. Em Cachoeiro de Itapemirim, três apostas acertaram quatro números e conquistaram prêmios da quadra. Além disso, em Aracruz, um apostador acertou cinco dezenas e garantiu o prêmio da quina.

Ao todo, 31 apostas em todo o país acertaram a quina, com prêmio individual de R$ 46.749,60. Já na quadra, 2.014 apostas foram premiadas, com valor de R$ 1.186,12 para cada uma.

Enquanto isso, a expectativa cresce para o próximo concurso. O sorteio será realizado na quinta-feira (9). Com o prêmio acumulado, a Mega-Sena volta a atrair a atenção de milhares de apostadores em todo o Brasil.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. Isso porque oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Dessa forma, quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.

Além disso, o sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.