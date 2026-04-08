Quem levou R$ 5,5 milhões na Lotofácil de hoje? Veja aqui o resultado
Sorteio foi realizado nesta terça-feira (7) com prêmio estimado em R$ 5,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas.
A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (7) o sorteio do concurso 3655 da Lotofácil. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 5.500.000,00.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, local oficial onde ocorrem os sorteios das Loterias Caixa. Confira o resultado da Lotofácil de hoje (CLIQUE AQUI).
Leia também: Lotofácil hoje: veja como jogar e concorrer a R$ 2 milhões
Além disso, a Lotofácil integra o calendário regular das loterias federais, que realizam concursos frequentes ao longo da semana. Dessa forma, milhares de apostadores acompanham os resultados em busca do prêmio principal.
Como jogar na Lotofácil
A Lotofácil é considerada uma das modalidades mais populares entre os brasileiros. Isso ocorre principalmente pela simplicidade da aposta e pelas diferentes faixas de premiação.
Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas no horário programado pela Caixa.
O prêmio principal é pago ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas. Entretanto, o jogo também distribui valores para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números.
Assim, mesmo que o participante não alcance o prêmio máximo, ele ainda pode receber valores menores, dependendo da quantidade de acertos registrados no bilhete.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726