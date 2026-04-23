'Michael': Veja quem é quem na cinebiografia do Rei do Pop

Grande estreia dos cinemas na semana, Michael, cinebiografia de Michael Jackson, promete ser uma das grandes bilheterias de 2026. Dirigido por Antoine Fuqua (O Protetor), o filme recria a trajetória do Rei do Pop desde sua infância com o Jackson 5, grupo musical formado pelo patriarca Joe Jackson e que explodiu na cena norte-americana nos anos 1960.

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Grande parte do apelo de Michael está na caracterização dos biografados, com a produção escalando e maquiando seu elenco para deixá-lo bem parecido com as pessoas que cercaram a vida do ator.

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A seguir, confira os intérpretes de Jackson, sua família e outras pessoas importantes em sua história, e compare-os às pessoas reais:

Jaafar Jackson como Michael Jackson

Foto: Divulgação

Sobrinho do Rei do Pop, Jaafar Jackson se destacou como cantor e dançarino nas redes sociais, seguindo o legado da família. Embora já tenha aparecido ao lado dos parentes, incluindo o pai, Jermaine Jackson, em realities e entrevistas, o ator de 29 anos tem em Michael seu primeiro papel roteirizado em Hollywood.

Jaafar interpreta o tio Michael, que, após se destacar como o mais talentoso do Jackson 5, engrenou uma carreira solo de imenso sucesso, sendo coroado como o Rei do Pop por obras primas como Thriller, Billie Jean, Smooth Criminal, Beat It e outros sucessos. Entre a infância conturbada pela administração nada carinhosa do pai e problemas de saúde e abuso de substâncias, o cantor se tornou um alvo constante de tabloides, o que se agravou quando ele foi acusado de abuso infantil. Mesmo sendo inocentado pela Justiça dos Estados Unidos duas vezes, com supostas vítimas admitindo terem mentido em seus depoimentos por ordem dos pais, ele segue sendo acusado de crimes que nunca foram provados, 16 anos após a sua morte.

Colman Domingo como Joseph Jackson

Foto: Divulgação

Vencedor do Emmy e duas vezes indicado ao Oscar, Colman Domingo ficou responsável por viver Joe Jackson, pai de Michael e empresário que levou o Jackson 5 ao mundo. Em Hollywood desde os anos 1990, o ator tem se destacado cada vez mais na indústria, estrelando produções como Euphoria, O Sobrevivente, Sing Sing, Fear the Walking Dead e Rustin, sendo constantemente elogiado por suas atuações.

Já Joe Jackson é, talvez, a figura mais polêmica da família. Apesar de ser creditado pelo sucesso dos filhos, o patriarca ficou conhecido pelos abusos físicos e tratamento bruto da família em ensaios. Em diferentes momentos, Michael e seus irmãos já falaram sobre nunca terem tido a chance de uma infância normal, uma vez que as aspirações do pai eram colocadas acima de seu bem-estar. Joe morreu em 2018, após tratamento contra um câncer.

Nia Long como Katherine Jackson

Foto: Divulgação

Nia Long é rosto recorrente nas TVs e cinemas norte-americanos desde a década de 1980, com um currículo que inclui atuações em Um Maluco no Pedaço, Vovó Zona, ER, Boston Legal e Cara Gente Branca. Em Michael, ela interpreta Katherine Jackson, matriarca da família Jackson.

Assim como Joe, Katherine teve uma relação atribulada com os nove filhos ao longo da vida. Além de um casamento marcado por brigas e pedidos de divórcio (que nunca se concretizaram), ela também já teve rusgas públicas com La Toya Jackson, com a cantora acusando a mãe de diversos comportamentos abusivos ao longo da carreira. Hoje, aos 96 anos, essas brigas parecem ter ficado no passado e ela se tornou figurinha carimbada nas redes sociais do restante da família.

Jessica Sula como La Toya Jackson

Conhecida por Fragmentado e Pânico: A Série, a britânica Jessica Sula ficou famosa em sua terra natal por seu trabalho em Skins. Nos últimos anos, ela fez pequenas participações em séries, além de trabalhar em diversos curta-metragens antes de ser escalada para viver La Toya Jackson em Michael.

Seguindo a carreira da família, La Toya, quinta filha de Joe e Katherine, alcançou o sucesso musical nos anos 1980 e 1990, tendo nove discos lançados em pouco mais de 15 anos. Com sucessos como Heart Don’t Lie, Bet’cha Gonna Need My Lovin’, Night Time Lover e If You Feel the Funk, ela conseguiu desenvolver a própria carreira desatrelada dos irmãos mais bem-sucedidos, Michael e Janet Jackson.

Nathaniel Logan McIntyre, Juliano Valdi, Judah Edwards, Jayden Harville, Jaylen Lyndon Hunter como os Jackson 5

Os jovens Juliano Valdi (Michael), Nathaniel Logan McIntyre (Jackie Jackson), Judah Edwards (Tito Jackson), Jayden Harville (Jermaine Jackson) e Jaylen Lyndon Hunter (Marlon Jackson) têm experiência bem curta em Hollywood, com muitos estreando na indústria com Michael, onde interpretam a formação original do Jackson 5.

Obviamente, o quinteto formado por Michael, Jackie, Tito, Jermaine e Marlon é parte importante da vida do Rei do Pop e é graças ao seu sucesso que o cantor conseguiu destaque ainda jovem, o que lhe permitiu lançar sua carreira solo. Ao longo dos anos, os quatro irmãos de Michael foram gradualmente perdendo destaque na indústria, embora continuem a trabalhar nos bastidores como empresários e produtores. O quarteto, inclusive, assina a produção-executiva de Michael ao lado da irmã La Toya.

Joseph David-Jones (Jackie), Rhyan Hill (Tito), Jamal Henderson (Jermaine) e Tre Horton (Marlon) interpretam a versão adulta dos músicos.

Larenz Tate como Berry Gordy

Larenz Tate tem presença constante nas telas desde a década de 1980. Apesar de seu nome não ser imediatamente reconhecido mundo afora, o ator já estrelou um número invejável de produções, incluindo Power, Crash: No Limite, Rescue Me, The Mindy Project e House of Lies.

Tate vive Berry Gordy, um dos nomes mais importantes da indústria fonográfica norte-americana, tendo criado a Motown, que por anos foi a principal gravadora para artistas negros nos EUA, tendo popularizado gêneros como R&B, soul e pop. Além disso, ele também foi responsável pela composição de alguns dos maiores sucessos do Jackson 5, incluindo ABC e I Want You Back. Foi também através de sua gravadora que artistas como Stevie Wonder, Supremes, Temptations, Marvin Gaye e Gladys Knight chegaram às rádios do mundo todo.

Kendrick Sampson como Quincy Jones

Hoje com 38 anos, Kendrick Sampson é mais um veterano de Hollywood de carreira cheia de destaques. O ator é conhecido por seus trabalhos em Insecure, How to Get Away with Murder, The Vampire Diaries, Flash, Supernatural e White Famous. Em Michael, ele vive o músico e produtor Quincy Jones, outro gigante da indústria fonográfica dos EUA.

Com 28 prêmios Grammy no currículo, Jones começou a carreira como músico de jazz, antes de assumir um importante posto como produtor. Na função, ele comandou três dos discos mais celebrados de Michael Jackson: Off The Wall, Bad e Thriller, além de ser um dos compositores de We Are The World, single megaestrelado organizado pelo Rei do Pop para angariar fundos para combater a fome na Etiópia. Jones morreu em 2024, deixando o legado de uma carreira premiada que também se estendeu para Hollywood e para a Broadway.

Liv Symone como Gladys Knight

Modelo e cantora, Liv Symone tem um dos currículos mais curtos do elenco de Michael, com meia-dúzia de papéis em séries e filmes como Power Book III: Raising Kanan e Godfather of Harlem como seus trabalhos de maior destaque. Ainda começando sua caminhada em Hollywood, ela interpreta a cantora Gladys Knight, grande nome do soul e R&B.

Voz por trás de License to Kill, música tema de 007 – Permissão Para Matar, Knight é um dos nomes mais reconhecidos e amados do soul, tendo inclusive recebido a alcunha de “Imperatriz do Soul”. A cantora teve papel fundamental no sucesso do Jackson 5 e de Michael, levado o grupo a assinar com a Motown de Berry Gordy nos anos 1960. Ao longo da carreira, a artista de 81 anos segue em turnê até hoje.

Miles Teller como John Branca

De Whiplash a Top Gun: Maverick, Miles Teller hoje se encontra na primeira prateleira de Hollywood. Ainda que sua carreira tenha tropeços como Quarteto Fantástico e a problemática franquia Divergente, seu trabalho e carisma são constantemente elogiados pela crítica especializada e pelo público, o que tem lhe garantido trabalho constante desde o começo do século 21.

Em Michael, Teller assumiu o papel de John Branca, empresário e advogado do Rei do Pop que lhe deu grandes conselhos para sua carreira, negociando contratos e trabalhando para adquirir catálogos valiosos como os dos Beatles. Os dois pararam de trabalhar juntos algumas vezes por brigas e questões contratuais, com o cantor inclusive acusando o empresário de desviar dinheiro de seu acordo com a Sony. Branca, no entanto, foi o último advogado a trabalhar no testamento do artista e hoje é o principal executor de seus bens.

Michael está em cartaz nos cinemas brasileiros.