Millie Bobby Brown deixa filme e Netflix cancela projeto
Antes do cancelamento, a produção previa que Brown interpretaria a ginasta Kerri Strug.
A saída da atriz Millie Bobby Brown levou a Netflix a cancelar o filme esportivo Perfect, que estava em fase de desenvolvimento. Segundo informações divulgadas pelo portal Deadline, divergências criativas entre a artista e a produção motivaram a decisão e impactaram diretamente o andamento do projeto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Antes do cancelamento, a produção previa que Brown interpretaria a ginasta Kerri Strug. O roteiro buscava retratar a trajetória da atleta, além de destacar a campanha da equipe feminina de ginástica dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 1996, grupo que ficou conhecido como “Sete Magníficas”.
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O enredo
A história de Strug marcou o esporte mundial. Na ocasião, a ginasta competiu lesionada e, ainda assim, executou um salto decisivo sobre a mesa. Logo após a apresentação, o tornozelo da atleta não suportou o impacto e ela caiu, sendo retirada do local com ajuda do treinador. O momento se tornou símbolo de superação e compromisso com a equipe.
Contudo, o projeto já enfrentava mudanças antes mesmo da saída de Brown. Inicialmente, a direção ficaria sob responsabilidade de Gia Coppola, enquanto o roteiro seria assinado por Ronnie Sandahl. No entanto, no início de 2025, Coppola deixou a produção. Em seguida, a direção passou para Cate Shortland.
Dessa forma, com sucessivas alterações e a saída da protagonista, a Netflix optou por encerrar o desenvolvimento do longa. Assim, o filme, que prometia explorar um dos momentos mais emblemáticos da ginástica olímpica, não avançará para as próximas etapas.
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