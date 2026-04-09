Mimoso amplia crédito para mulheres empreendedoras com juros de 0,99% ao mês; veja
Campanha oferece crédito de até R$ 21 mil com taxa de 0,99% ao mês para mulheres empreendedoras.
A campanha de crédito voltada para mulheres empreendedoras em Mimoso do Sul segue disponível até o fim de abril. A iniciativa mantém condições especiais para quem deseja investir ou ampliar um negócio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com comunificado da prefeitura, a linha oferece taxa de 0,99% ao mês. O programa disponibiliza condições específicas para facilitar o acesso ao crédito. O valor financiado pode chegar a R$ 21 mil, atendendo diferentes necessidades de investimento.
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Dessa forma, o crédito atende mulheres que possuem negócio próprio ou que desejam adquirir mercadorias para crescimento das atividades.
Atenção aos critérios
O programa NossoCrédito disponibiliza o financiamento com condições estruturadas. Dessa maneira, o acesso ao crédito ocorre com base nas regras estabelecidas pela campanha. Ao mesmo tempo, o valor pode ser utilizado para impulsionar o empreendimento.
Onde procurar?
Além disso, o atendimento ocorre na Sala do Empreendedor. Dessa forma, as interessadas podem buscar informações e realizar simulações diretamente no local indicado.
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