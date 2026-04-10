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Parceria Legal chega a Vila Velha com serviços gratuitos

A iniciativa aproxima a população de atendimentos essenciais e amplia o acesso à cidadania.

Parceria Legal em Vila Velha
Foto: Everton Thiago

A Feira Parceria Legal será realizada entre os dias 24 e 26 de abril, de sexta a domingo, em Vila Garrido, em Vila Velha. O evento reúne serviços gratuitos, orientação e programação cultural em um único espaço. Assim, a iniciativa aproxima a população de atendimentos essenciais e amplia o acesso à cidadania.

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Nesse sentido, durante a Parceria Legal, o público poderá buscar atendimento junto ao Procon para esclarecer dúvidas e resolver questões de consumo.

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Além disso, haverá emissão de RG por meio da Polícia Científica, o que deve facilitar a regularização de documentos. Ao mesmo tempo, a Defensoria Pública também estará presente, oferecendo suporte jurídico gratuito.

Outros serviços

Ainda na programação da Parceria Legal em Vila Velha, moradores terão acesso a atendimentos da EDP e da Cesan. Dessa forma, será possível resolver pendências e obter orientações sobre serviços essenciais. Paralelamente, empreendedores contarão com apoio da Aderes, fortalecendo iniciativas locais e incentivando novos negócios.

Além disso, o evento também contará com shows na sexta-feira, sábado e domingo. Assim, a Parceria Legal une serviços públicos e entretenimento, criando um ambiente acessível e atrativo para a população de Vila Velha.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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