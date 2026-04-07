Mimoso do Sul divulga cronograma do fumacê; veja bairros

A Prefeitura de Mimoso do Sul iniciou a circulação do carro fumacê em diversos bairros do município. A ação começou na segunda-feira (6) e segue com cronograma definido até quarta-feira (8). O objetivo é realizar a aplicação do inseticida para combater o mosquito e contribuir com a proteção da saúde da população.

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Na segunda-feira (6), o serviço atende as localidades de Serra, Serrano, Itaipava e Café Moça, com início previsto a partir das 17h. Já na terça-feira (7), o cronograma contempla Vila da Penha, Mangueira, Recanto Verde e Morada do Cysne, a partir das 5h. Ainda no mesmo dia, a aplicação segue para Alto São Sebastião, Funil e Loteamento Santa Marta, a partir das 17h.

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Na quarta-feira (8), o carro fumacê percorre os bairros Morro da Palha, Pombal e Sítio Chafariz, a partir das 5h. Em seguida, o serviço continua em Pratinha, Vista Alegre, Centro e Monte Cristo, com início às 17h. Dessa forma, a programação organiza os horários em turnos distintos ao longo dos dias.

Além disso, a prefeitura orienta que a população acompanhe o cronograma para saber quando o veículo passará em cada região. Assim, os moradores podem se preparar com antecedência para a aplicação.

Orientações para moradores

Durante a passagem do fumacê, a recomendação é manter portas e janelas abertas. Dessa forma, o inseticida pode alcançar melhor os ambientes internos. Ao mesmo tempo, a população deve cobrir gaiolas de pássaros e trocar a água dos animais de estimação após a aplicação.

Além disso, a prefeitura informa que o serviço pode sofrer alterações. Caso ocorram chuvas, ventos fortes ou presença de neblina, a aplicação poderá ser adiada. Portanto, a programação pode ser ajustada conforme as condições climáticas.

Ação de combate ao mosquito

O uso do carro fumacê integra as ações de combate ao mosquito no município. Dessa maneira, a aplicação busca reduzir a presença do vetor em áreas urbanas. Ao mesmo tempo, a prefeitura reforça a importância do acompanhamento da programação para garantir a efetividade da ação.