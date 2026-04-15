Moraes abre ação contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia a Lula

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposta calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com reportagem da Agência Brasil, a investigação tem origem em uma publicação feita pelo parlamentar na rede social X, em 3 de janeiro, na qual ele atribui ao presidente a prática de diversos crimes. No conteúdo, Flávio afirma que Lula “será delatado” e menciona acusações como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas, ligação com ditaduras e fraudes eleitorais.

A postagem também incluía uma imagem relacionada ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, supostamente preso por forças dos Estados Unidos, ao lado de uma montagem com Lula e uma manchete sobre uma reunião de emergência após a captura do venezuelano.

A abertura do inquérito foi solicitada pela Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Segundo o órgão, a publicação foi feita em ambiente público e acessível a milhares de usuários, atribuindo de forma falsa e vexatória crimes ao chefe do Executivo.

Com a decisão, a Polícia Federal terá prazo inicial de 60 dias para conduzir as investigações. O ministro também determinou o levantamento do sigilo do processo, afirmando que não há elementos que justifiquem a restrição de publicidade.

A apuração ocorre em meio ao cenário político de definição das candidaturas à Presidência da República. Flávio Bolsonaro foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como representante da família na disputa eleitoral, após a inelegibilidade do ex-chefe do Executivo.