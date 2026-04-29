Morre Ronald Zapalá, pai da dupla Victor e Leo e ex-morador de Vargem Alta

Ronald Zapalá Pimentel, pai da dupla sertaneja Victor e Leo, morreu nesta terça-feira (28). A notícia mobilizou familiares, amigos e admiradores, além disso, gerou manifestações de pesar diante da perda. Ele fazia tratamento contra um câncer no cérebro.

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Reconhecido por valores ligados à família, ele construiu uma trajetória marcada por respeito e dedicação. Dessa forma, a partida provoca forte comoção entre pessoas próximas, que destacam a convivência e os vínculos construídos ao longo dos anos.

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Além disso, Ronald teve ligação com o município de Vargem Alta, onde morou. Ao mesmo tempo, relatos de convivência apontam que ele mantinha um perfil comunicativo e envolvido com atividades pessoais, como o hobby com aviões de controle remoto. Assim, essas experiências também marcaram sua trajetória entre conhecidos.

Paralelamente, a morte repercutiu nas redes sociais. O empresário Alberto Cowboy, ex-participante do BBB 26 e sobrinho de Ronald, publicou uma homenagem ao familiar. Ele registrou a despedida por meio de um texto nas redes, o que ampliou a repercussão do caso.

Por fim, a morte de Ronald Zapalá Pimentel reforça o impacto entre familiares e pessoas próximas. Portanto, a despedida ocorre em meio a manifestações públicas e registros de homenagem, enquanto o legado pessoal permanece associado à convivência familiar.