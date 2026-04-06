Moto com chassi raspado é apreendida no Sul do ES

A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com irregularidades durante patrulhamento de rotina em Mimoso do Sul, nesta terça-feira (6). A equipe identificou o veículo circulando sem placa de identificação em via pública.

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De acordo com a PM, os policiais constataram que as numerações do chassi e do motor estavam suprimidas. Dessa forma, não foi possível identificar a origem da motocicleta. A irregularidade caracteriza, em tese, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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Após a constatação, os militares conduziram o suspeito para a 7ª Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Os militares removeram e encaminharam o veículo até o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).