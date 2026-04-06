Pai é preso após morte de bebê com sinais de violência no ES

A Polícia Civil prendeu um homem de 42 anos após a morte da própria filha, de um ano, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no domingo (5). O caso é investigado como suspeita de violência.

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A criança deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município já sem sinais vitais. Além disso, a equipe médica identificou hematomas no pescoço, no rosto e na cabeça.

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De acordo com os profissionais de saúde, uma análise inicial apontou que as lesões no corpo do bebê não eram recentes. No entanto, exames mais detalhados ainda estão em andamento. Paralelamente, a Polícia Civil aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte.

O delegado responsável pelo caso informou que o pai da bebê foi autuado em flagrante por tortura com resultado de morte. Em seguida, os agentes o encaminharam ao sistema prisional.

Enquanto isso, a mãe da criança prestou depoimento e, posteriormente, foi liberada. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.