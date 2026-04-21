Segurança

Motociclista é arremessado após colisão em Piúma

O veículo entrou na preferencial sem parar, o que provocou a colisão.

Acidente em Piúma
Foto: aquinoticias.com

Um acidente em Piúma chamou a atenção de moradores na manhã desta segunda-feira (20). Isso porque, por volta das 11h, um motociclista que seguia por uma via de acesso aos Correios acabou atingido por um carro em um cruzamento da cidade.

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Segundo as informações, o veículo entrou na preferencial sem parar, o que provocou a colisão. Dessa forma, com o impacto, o motociclista atingiu o automóvel e foi arremessado por cima do carro.

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Apesar da cena impressionante, ele conseguiu se levantar logo após a queda. Além disso, não sofreu ferimentos, o que evitou uma situação mais grave. Já o veículo envolvido apresentou danos materiais.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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