Motociclista é arremessado após colisão em Piúma

Um acidente em Piúma chamou a atenção de moradores na manhã desta segunda-feira (20). Isso porque, por volta das 11h, um motociclista que seguia por uma via de acesso aos Correios acabou atingido por um carro em um cruzamento da cidade.

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Segundo as informações, o veículo entrou na preferencial sem parar, o que provocou a colisão. Dessa forma, com o impacto, o motociclista atingiu o automóvel e foi arremessado por cima do carro.

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Apesar da cena impressionante, ele conseguiu se levantar logo após a queda. Além disso, não sofreu ferimentos, o que evitou uma situação mais grave. Já o veículo envolvido apresentou danos materiais.