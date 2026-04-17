Segurança

Motociclista furou sinal vermelho em cruzamento de Cachoeiro; veja vídeo

Motociclista fura sinal vermelho e provoca acidente em Cachoeiro de Itapemirim. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu.

Foto: Divulgação

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (17) deixou três pessoas feridas em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro no cruzamento do bairro Nova Brasília, na Avenida Aristides Campos.

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De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o motociclista furou o sinal vermelho, que estava fechado para a moto e aberto para o carro no momento da batida. As circunstâncias completas do acidente seguem sob investigação.

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Segundo as informações iniciais, dois ocupantes da moto ficaram gravemente feridos. Além disso, o motorista do carro também sofreu ferimentos.

As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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