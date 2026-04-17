Motociclista furou sinal vermelho em cruzamento de Cachoeiro; veja vídeo

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (17) deixou três pessoas feridas em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro no cruzamento do bairro Nova Brasília, na Avenida Aristides Campos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o motociclista furou o sinal vermelho, que estava fechado para a moto e aberto para o carro no momento da batida. As circunstâncias completas do acidente seguem sob investigação.

Leia também: Moto e carro colidem em cruzamento de Cachoeiro e três ficam feridos

Segundo as informações iniciais, dois ocupantes da moto ficaram gravemente feridos. Além disso, o motorista do carro também sofreu ferimentos.

As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.