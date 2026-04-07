Segurança

Motociclista morre após colisão com Porsche na BR 262 em Ibatiba

Motociclista morre após colisão com Porsche na BR-262, em Ibatiba. PRF aponta ultrapassagem em local proibido como causa.

Foto: Divulgação | Montagem/Aqui Notícias

Um homem de 37 anos morreu após um acidente envolvendo a motocicleta que pilotava e um carro modelo Porsche Cayman, na noite desta segunda-feira (6), na BR-262, em Ibatiba, na região do Caparaó.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 18h25, no km 162 da rodovia. O motorista do carro realizou uma ultrapassagem em local proibido e, ao invadir a contramão, atingiu a motocicleta que seguia no sentido oposto.

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Testemunhas relataram que havia uma fila de veículos no sentido Minas Gerais. Nesse contexto, o condutor do automóvel tentou ultrapassar e acabou provocando o acidente.

A vítima, identificada como Márcio Muniz de Melo, morador de Iúna, chegou a ser socorrida e levada a um hospital da região. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos.

O motorista do Porsche não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local do acidente e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde o caso será investigado.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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