Motociclista perde perna em grave acidente em Cachoeiro

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente registrado na noite desta quarta-feira (8), na ES-482, na altura do bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão envolveu um carro e uma moto.

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Com o impacto, o motociclista sofreu a amputação de uma das pernas. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminharam a vítima para a Santa Casa.

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De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro informou que trafegava pela rodovia no sentido Safra x União. No entanto, um veículo não identificado, que seguia à frente, freou bruscamente. Para evitar a colisão traseira, o condutor desviou para a esquerda e atingiu a motocicleta que vinha no sentido contrário.

Após o acidente, os policiais realizaram o teste do etilômetro no motorista, que não indicou consumo de álcool. As autoridades seguem apurando as circunstâncias da ocorrência.