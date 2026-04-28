Motociclista transporta placa de forma irregular e chama atenção em Cachoeiro

Um motociclista foi flagrado transportando uma placa de sinalização de trânsito na BR-482, entre as localidades de Coutinho e Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu no último domingo (26) e foi registrado em vídeo por uma testemunha.

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De acordo com o relato, o condutor seguia pela rodovia com a placa apoiada sobre as pernas por vários metros. A situação chamou a atenção de quem passava pelo local e levantou questionamentos sobre possíveis riscos à segurança no trânsito.

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A testemunha informou que visualizou o motociclista logo após a passagem por uma ponte, no sentido de Coutinho. Em seguida, ao se aproximar de Pacotuba, o condutor não foi mais visto, o que indica que ele pode ter deixado o local.

A Polícia Militar foi acionada para apurar a situação, mas não havia se posicionado até a última atualização desta matéria. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também foi procurado para verificar se há registro de ausência de placas no trecho, porém não respondeu até o momento.