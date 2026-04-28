Concurso Incaper: 19 aprovados são convocados para posse

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) ampliou seu quadro de servidores e convocou mais 19 candidatos aprovados em concurso público. A convocação ocorreu nesta segunda-feira (27) e, assim, reforça as equipes que atuam diretamente no desenvolvimento rural do Espírito Santo.

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Ao todo, o órgão chamou 13 profissionais para o cargo de Agente de Pesquisa e Inovação em Desenvolvimento Rural. Além disso, outros seis candidatos assumirão como Agentes de Extensão em Desenvolvimento Rural. Com isso, o Incaper fortalece tanto a produção científica quanto o atendimento técnico aos produtores.

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Os novos extensionistas atuarão em áreas estratégicas. Entre elas, destacam-se Agroecologia e Produção Orgânica, Cafeicultura, Produção Animal com foco em Bovinocultura e também atuação generalista. Enquanto isso, os pesquisadores vão trabalhar em segmentos como Biologia Molecular, Entomologia e Controle Biológico, Fisiologia Vegetal e Fitopatologia. Também entram áreas como Melhoramento Vegetal, Solos e Nutrição de Plantas, além de Silvicultura e Manejo Florestal.

Os convocados precisam cumprir um prazo definido. Nesse sentido, o edital estabelece até 30 dias, a partir da publicação oficial, para a posse nos cargos. Portanto, os candidatos devem ficar atentos às orientações e prazos estabelecidos.

O Incaper disponibiliza todas as informações necessárias no site oficial. Lá, os aprovados podem consultar a lista completa de convocados e conferir os procedimentos exigidos para assumir as funções.