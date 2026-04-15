MPES abre seleção para estagiários; veja como se inscrever

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo está com inscrições abertas até o dia 10 de maio para o processo seletivo de estagiários de pós-graduação. A seleção contempla vagas para atuação em diversas Promotorias de Justiça, tanto na Região Metropolitana quanto no interior do estado, além de oportunidades específicas em áreas técnicas concentradas na Grande Vitória.

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A iniciativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) busca fortalecer o suporte às atividades institucionais por meio da atuação de profissionais em formação avançada, ao mesmo tempo em que oferece experiência prática qualificada para estudantes de pós-graduação.

Áreas contempladas e distribuição das vagas

O edital prevê oportunidades para estudantes de pós-graduação em Direito, com atuação em Promotorias de Justiça distribuídas em diferentes regiões do Espírito Santo. Além disso, há vagas destinadas à Região Metropolitana nas áreas de:

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda)

Engenharia (Ambiental e Civil)

A diversidade de áreas reflete a necessidade de suporte multidisciplinar dentro do MPES, especialmente em demandas técnicas, administrativas e de comunicação institucional.

Carga horária, bolsa e benefícios oferecidos

Os candidatos selecionados deverão cumprir uma carga horária de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. O estágio oferece uma bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.900, além de auxílio-transporte de R$ 250.

A remuneração é considerada atrativa dentro do cenário de estágios de pós-graduação, principalmente pelo caráter institucional e pela possibilidade de atuação direta em atividades relevantes para a sociedade.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo será composto por diferentes etapas, variando de acordo com a área de atuação escolhida pelo candidato. A primeira fase consiste em uma prova objetiva, que será aplicada presencialmente no dia 19 de maio de 2026, das 14h às 16h30.

O local de prova será divulgado até dois dias antes da aplicação, por meio dos canais oficiais do MPES.

Além da prova objetiva, algumas áreas possuem etapas adicionais:

Direito: avaliação de títulos, com caráter classificatório

avaliação de títulos, com caráter classificatório Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda): prova discursiva, com caráter eliminatório e classificatório

Essa diferenciação busca adequar o processo seletivo às competências específicas exigidas em cada área.

Como realizar a inscrição

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelo MPES. O prazo final para inscrição é 10 de maio.

O acesso ao formulário pode ser feito diretamente pelo link oficial divulgado no edital:

https://forms.gle/zKsrBFRJAmC6MyqC9

É fundamental que os candidatos preencham corretamente todas as informações e acompanhem eventuais atualizações relacionadas ao processo seletivo.