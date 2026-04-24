Mudança no clima chama atenção no ES nesta sexta; veja
A previsão do tempo para esta sexta-feira (24) indica tempo aberto em todo o Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Isso porque o ar seco associado a um sistema de alta pressão mantém as temperaturas altas em todo o estado e sem previsão de chuva durante o dia.
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Confira a previsão por região:
Grande Vitória:
• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.
Região Sul:
• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Serrana:
• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.
Região Norte:
• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.
Região Noroeste:
• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.
Região Nordeste:
• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.
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