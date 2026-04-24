Mudança no clima chama atenção no ES nesta sexta; veja

A previsão do tempo para esta sexta-feira (24) indica tempo aberto em todo o Espírito Santo.

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Isso porque o ar seco associado a um sistema de alta pressão mantém as temperaturas altas em todo o estado e sem previsão de chuva durante o dia.

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Confira a previsão por região:

Grande Vitória:

• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Região Sul:

• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana:

• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Região Norte:

• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Região Noroeste:

• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Região Nordeste:

• Sol entre poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento de fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.