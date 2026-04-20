Mulher é resgatada após duas semanas em cárcere no ES

A Polícia Militar prendeu um casal na noite de domingo (19) por manter uma mulher de 37 anos em cárcere privado em um apartamento no bairro Itapuã, em Vila Velha. A vítima permaneceu no local por cerca de duas semanas.

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Os policiais chegaram ao endereço após atenderem um homem de 43 anos com ferimento na cabeça, que relatou ter encontrado a mulher presa no imóvel. Segundo as informações, ele teria sido agredido ao tentar pedir ajuda.

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No local, os militares encontraram o casal e realizaram a abordagem. Apesar de negarem inicialmente o crime, a equipe entrou no apartamento após constatar indícios da situação. Assim, durante a averiguação, os policiais localizaram a vítima e apreenderam um alicate tipo corta-frio, apontado como instrumento utilizado nas agressões.

Além disso, o suspeito admitiu que mantinha a mulher detida no imóvel há aproximadamente duas semanas. Há ainda suspeita de envolvimento de uma terceira pessoa, que deixou o local antes da chegada da polícia.

A vítima e o homem ferido receberam atendimento do Samu e foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

A polícia autuou o casal em flagrante pelos crimes de tortura, tentativa de homicídio, cárcere privado e associação criminosa. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional.