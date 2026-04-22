Mulher morta em atropelamento ia buscar filha na escola em Cachoeiro
A mulher atropelada e morta na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim, seguia para buscar a filha na escola no momento do acidente.
A mulher que morreu atropelada na ES-482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (22), seguia para buscar a filha na escola no momento do acidente. A vítima foi identificada como Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Claudineia havia saído de casa por volta das 11h para cumprir a rotina diária. No entanto, como não chegou à unidade escolar, funcionários acionaram a família.
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Diante da situação, o marido, um filho adolescente e outros parentes percorreram o trajeto e encontraram objetos da vítima às margens da rodovia. Pouco depois, localizaram Claudineia já sem vida.
Segundo a Polícia Militar, havia sinais no local compatíveis com atropelamento. Testemunhas também relataram a presença de um veículo que deixou a área após o ocorrido. A perícia foi acionada, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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