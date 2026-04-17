Mutirão de catarata atende 570 pacientes em Linhares
Equipes médicas e de enfermagem especializadas atenderão os pacientes.
Neste fim de semana 570 pacientes agendados pela Regulação Municipal passarão por cirurgia de catarata no Hospital Geral de Linhares (HGL). O mutirão oftalmológico começa nesta sexta (17) e seguirá até o próximo domingo (19). A Prefeitura de Linhares e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), realizam as cirurgias em parceria.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Equipes médicas e de enfermagem especializadas atenderão os pacientes. A estimativa é atender 190 pacientes por dia, previamente agendados pela Central de Regulação. Serão moradores de Linhares e de municípios vizinhos, que já passaram por avaliação nas unidades de saúde e possuem indicação para o procedimento de catarata.
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A equipe organiza os mutirões sempre aos fins de semana para ampliar o acesso às cirurgias oftalmológicas e reduzir o tempo de espera pelos procedimentos.
O Hospital Geral de Linhares (HGL) realiza mutirões oftalmológicos desde 2025. Desde então já foram atendidos mais de 7 mil pessoas, entre consultas e cirurgias de catarata, pterígio, retina e blefaroplastia (pálpebras).
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