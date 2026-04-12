Mutirão em Alegre emite RG em um único dia; veja quando e como participar

A Prefeitura de Alegre realizará, no dia 25 de abril, um mutirão de emissão da carteira de identidade. A ação acontecerá no CRAS e busca ampliar o acesso da população à documentação civil.

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Além disso, o serviço permitirá que os moradores obtenham o RG em um único dia, o que agiliza o atendimento e reduz a espera. Ao todo, serão disponibilizados 100 atendimentos, portanto, a organização orienta que os interessados se programem com antecedência e compareçam com todos os documentos exigidos.

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Ainda assim, o público deve chegar ao local a partir das 8h. Nesse horário, a equipe iniciará a retirada de senhas e também dará suporte para cópias de documentos. Em seguida, os atendimentos começarão às 9h e seguirão ao longo do dia. A previsão inicial indica encerramento por volta das 13h.

No entanto, a organização poderá estender os trabalhos até as 15h, caso haja necessidade. Isso acontece porque alguns atendimentos podem demandar mais tempo, principalmente quando surgem pendências documentais ou necessidade de novos registros.

Para garantir o atendimento, os participantes devem apresentar a documentação obrigatória. Entre os itens exigidos estão certidão de nascimento ou casamento, CPF, comprovante de residência atualizado e foto 3×4 recente.

Dessa forma, a prefeitura reforça a importância de levar todos os documentos corretos. Com isso, o processo se torna mais rápido e eficiente. Por fim, a iniciativa reforça o compromisso do município com o acesso à cidadania e com a regularização documental da população.