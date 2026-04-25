Não se engane pelo céu azul: veja a previsão do tempo para este sábado

De acordo com Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) este sábado (25) será de tempo firme em todo o Espírito Santo. A previsão indica predomínio de sol entre poucas nuvens, devido à atuação de um sistema de alta pressão, que mantém o ar seco e reduz as chances de chuva na maior parte do estado.

Ao longo da tarde, há possibilidade de aumento de nuvens com ocorrência de chuva rápida em áreas do Caparaó e em pontos da Região Serrana. Nas demais regiões capixabas, o tempo segue aberto, sem previsão de precipitação. As temperaturas permanecem elevadas em todo o estado.

Na Grande Vitória, o dia será de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva, com ventos fracos a moderados no litoral. Os termômetros variam entre 22 °C e 31 °C, enquanto na capital, Vitória, a máxima pode chegar a 30 °C.

Na Região Sul, há aumento de nuvens e chance de chuva rápida entre a tarde e a noite nas áreas do Caparaó. Nas demais localidades, o tempo permanece firme. As temperaturas variam entre 21 °C e 33 °C nas áreas menos elevadas, e entre 19 °C e 30 °C nas regiões mais altas.

Na Região Serrana, o sol aparece entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 20 °C e 30 °C nas áreas mais baixas, e entre 17 °C e 29 °C nas áreas elevadas.

Já nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, o tempo segue estável, com sol e poucas nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva, e as temperaturas podem chegar aos 34 °C em algumas áreas do Noroeste, com mínimas próximas dos 20 °C.

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