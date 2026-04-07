No aniversário, Dores do Rio Preto celebra novos investimentos
A cidade avança em setores estratégicos como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e agricultura.
Dores do Rio Preto celebra mais um aniversário nesta terça-feira (7), em meio a um cenário de investimentos que impulsionam o desenvolvimento do município. Nos últimos anos, o Governo do Estado destinou cerca de R$ 74 milhões para diferentes áreas. Dessa forma, a cidade avança em setores estratégicos como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e agricultura.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na área da saúde, por exemplo, o Estado repassou R$ 1 milhão somente neste ano para a reforma de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Além disso, o município recebeu um aparelho de raio-X, dois respiradores e dois desfibriladores portáteis. Em 2025, também foi implantada uma sala de teleconsulta em uma UBS. Paralelamente, seguem em construção duas novas unidades, sendo uma no distrito de Mundo Novo e outra na sede.
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Enquanto isso, a educação também recebe investimentos importantes. Está em andamento a construção da Creche Pedra Menina, com aporte de aproximadamente R$ 4,4 milhões. Além disso, o Governo do Estado já entregou a reforma e a construção da quadra da Escola Estadual Pedro de Alcântara Galvêas. Também foi concluída a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) na sede do município.
Investimentos em Dores do Rio Preto
Outro destaque é a ampliação da rede de assistência social. No ano passado, o Governo inaugurou o Centro Multiuso no distrito de Mundo Novo. O espaço passou a concentrar serviços do Cras, Creas e da Defensoria Pública. Além disso, a estrutura também atende associações e comunidades locais. Ainda nessa área, foram entregues o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltado à população idosa, e uma Brinquedopraça, que amplia o acesso ao lazer para crianças e famílias.
Por outro lado, os investimentos em infraestrutura também avançam. Recentemente, o Governo do Estado concluiu a revitalização de sete ruas no município. As vias receberam pavimentação com blocos intertravados de concreto, que apresentam alta resistência e menor custo de manutenção. Além disso, foram executadas melhorias no sistema de drenagem, com a utilização de peças pré-moldadas para otimizar o escoamento das águas pluviais e a coleta de esgoto.
Diante desse cenário, o aniversário de Dores do Rio Preto marca não apenas uma data simbólica, mas também um período de transformação. Assim, os investimentos fortalecem a estrutura urbana, ampliam os serviços públicos e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população.
Com informações da assessoria da Casa Civil.
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