Noiva que visitou pai internado em Guaçuí relembra momento e fala sobre repercussão

A noiva Tatiane, que emocionou milhares de pessoas ao visitar, vestida de noiva, o pai internado em um hospital de Guaçuí, contou ao AQUINOTICIAS.COM como se sentiu no momento do encontro e de onde veio a ideia.

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De acordo com Tatiane, seu Antônio foi internado seis dias antes do casamento, mesmo com todos os preparativos já definidos. Por isso, a cerimônia aconteceu sem a participação do patriarca, que aguardava ansioso pela celebração.

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Logo após o casamento, um trote preocupou Tatiane. Uma falsa notícia de que seu pai havia falecido começou a tomar força em Dores do Rio Preto, cidade onde vive.

No entanto, ao ir até o hospital ainda no mesmo dia, ela encontrou seu pai bem e em estado estável, o que trouxe alívio após o impacto inicial.

Além disso, Tatiane descobriu que o pai havia se emocionado no horário da cerimônia. Assim, o desejo de promover um encontro simbólico ganhou ainda mais força, já que ele não pôde acompanhar o casamento presencialmente.

Foi aí que Tatiane decidiu vestir novamente o seu vestido de noiva e ir até o hospital. Em seguida, entrou em contato com a equipe da unidade, que organizou o encontro com planejamento e cuidado. Além disso, os profissionais prepararam um espaço na área externa, garantindo segurança e acolhimento para o momento.

Um enfermeiro acompanhou Antônio, já que ele ainda apresentava fragilidade física. Quando Tatiane apareceu vestida de noiva, a emoção tomou conta do ambiente e envolveu familiares e profissionais presentes.

Melhora e alta

Antônio recebeu alta no dia seguinte ao encontro com a filha, e Tatiane acredita que a emoção ajudou para que o pai se recuperasse de forma tão repentina.

“Ele disse que se sentiu muito bem e que isso foi muito importante. A felicidade dele reagindo e se levantando ao me ver. Acho que isso tenha contribuído”.

Repercussão do vídeo

Inicialmente, o perfil oficial do Hospital de Guaçuí compartilhou o momento, e ele rapidamente viralizou e ganhou grande repercussão.

Tatiane afirmou que não imaginava que a publicação alcançaria essa proporção e destacou que seu perfil no Instagram é privado.

“Ele já tinha achado muito bonito, ele vendo de novo, ele começou a querer chorar. Quando eu mostrei pra ele hoje a repercussão toda, as mensagens lindas que estão mandando pra ele, desejando saúde, felicidades, falando sobre ele, ele tremeu, ficou trêmulo, mas ficou muito, muito, muito feliz”, afirma.

Tatiane afirma que a intenção não era viralizar, mas acredita nos planos de Deus e que um momento tão lindo assim deve ser compartilhado com outras pessoas.