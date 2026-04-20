Nova identidade já pode ser solicitada pelo celular e entregue em casa

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) avança no Brasil e já apresenta mudanças no processo de emissão. Dessa forma, o documento passa a contar com novas etapas e funcionalidades que modernizam o atendimento ao cidadão.

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Em alguns estados, o cidadão já consegue solicitar o documento por meio do celular. Além disso, essas unidades da federação já permitem a entrega da identidade diretamente em casa, utilizando o serviço dos Correios.

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No entanto, essa funcionalidade ainda não está disponível no Espírito Santo. Segundo a Polícia Científica, o Estado deve liberar a entrega domiciliar até o fim de 2026. Assim, o avanço depende da modernização do sistema e da implementação gradual da nova tecnologia.

Apesar da digitalização, o processo de emissão não ocorre de forma totalmente online. Ainda assim, o cidadão precisa comparecer presencialmente em uma etapa obrigatória. Dessa maneira, o atendimento mantém parte do procedimento tradicional.

Ao mesmo tempo, a nova identidade integra um modelo nacional padronizado. Por isso, o documento busca facilitar a identificação do cidadão em todo o território brasileiro.

Além disso, a implantação ocorre de forma gradual em todo o país. Dessa forma, cada estado adapta o sistema conforme a evolução tecnológica e a estrutura disponível.

Enquanto isso, o Espírito Santo segue com o processo de modernização em andamento. Assim, o cidadão ainda precisa cumprir as etapas presenciais e aguardar a liberação completa dos serviços digitais.

Portanto, a nova Carteira de Identidade Nacional já apresenta avanços significativos em alguns estados. No entanto, o Espírito Santo ainda trabalha para ampliar as funcionalidades e permitir a entrega domiciliar do documento.