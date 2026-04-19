Debate cobra políticas para indígenas com deficiência no ES

A Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES) alertou para a invisibilidade das pessoas indígenas com deficiência no Brasil. O tema ganha destaque no Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril.

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Esse grupo enfrenta uma dupla vulnerabilidade. Além disso, lida com barreiras sociais, culturais e territoriais. Ao mesmo tempo, sofre com a ausência de políticas públicas específicas.

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Dados do Censo 2022 reforçam esse cenário. No Espírito Santo, 7,2% da população geral vive com deficiência. Entre os povos indígenas, no entanto, esse índice sobe para 11,4%. Dessa forma, os números evidenciam uma desigualdade significativa.

Diretor social da Feapaes-ES, Vanderson Gaburo destacou a importância do debate. Segundo ele, é essencial dar visibilidade ao tema para garantir direitos e ampliar a inclusão.

“É difícil imaginar um país diverso que ainda mantém invisíveis pessoas que vivem duas vulnerabilidades: ser indígena e ter deficiência”, afirmou.

Experiência no Espírito Santo

No Espírito Santo, iniciativas em Aracruz buscam mudar essa realidade. A Apae de Aracruz, por meio da unidade Apae Orla, desenvolve estratégias de atendimento com base no diálogo direto com as comunidades indígenas.

Além disso, a instituição respeita as culturas e os modos de vida dos povos atendidos. Atualmente, cerca de 100 pessoas indígenas com deficiência recebem atendimento, entre crianças e adultos.

Um dos marcos dessa atuação ocorreu em 2025. Na ocasião, a Feapaes-ES e a Apae de Aracruz promoveram o seminário “Direito, inclusão e visibilidade”. O evento foi realizado na Aldeia Pau Brasil.

O encontro reuniu lideranças indígenas, especialistas, familiares e representantes do poder público. Dessa forma, criou um espaço de escuta e construção coletiva de propostas.

Debate ganha alcance internacional

A pauta também avança em espaços internacionais. Em 2025, o tema ganhou destaque na Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada na ONU, em Nova Iorque.

Além disso, a Feapaes-ES prepara a apresentação de um documentário sobre a experiência em Aracruz. A exibição ocorrerá na edição de 2026 do evento. Assim, a iniciativa busca ampliar o debate em nível global.

Informação e conscientização

Para fortalecer a discussão, a Feapaes-ES lançou um episódio especial do podcast Voz da Inclusão. O conteúdo aborda desafios e apresenta estratégias de atendimento.

Além disso, o programa destaca o Projeto APO, voltado ao atendimento de pessoas indígenas com deficiência. A iniciativa foi construída com base no diálogo com as comunidades.

Diretor social da Feapaes-ES, Vanderson Gaburo reforçou a importância da data. Segundo ele, o Dia dos Povos Indígenas deve incentivar reflexão e responsabilidade coletiva.

“Garantir direitos e promover inclusão são passos essenciais para uma sociedade mais justa”, concluiu.