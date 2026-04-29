'O Cerco Invisível': filme da Netflix com Wagner Moura ganha data de estreia

O Cerco Invisível, novo filme de ficção científica estrelado por Wagner Moura e Greta Lee (Vidas Passadas), acaba de ganhar as primeiras imagens e a data de estreia. O longa do diretor francês Louis Leterrier (Truque de Mestre, Lupin) chega ao catálogo da Netflix em 7 de agosto.

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O filme também passou por uma reformulação e recebeu um novo título, já que anteriormente se chamaria 11817. Embora ainda cercado de mistérios, o projeto mistura terror e ficção científica para contar a história de uma família que se vê presa dentro de casa, com recursos cada vez mais escassos, enfrentando uma presença ameaçadora que os impede de escapar.

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As primeiras imagens divulgadas mostram os quatro membros desta família: Jason (Moura), Ann (Lee), Graham (Noah Sosnowski e Gabriel Chung) e Ruth (Riley Chung e Emma Ho). Por enquanto, não há mais detalhes sobre o filme, que tem roteiro de Matthew Robinson (Amor e Monstros). Os dois filhos aparecerão em duas versões, mais novos e mais velhos.

Este é apenas um entre os próximos projetos de Wagner Moura após campanha ao Oscar 2026 com O Agente Secreto. O brasileiro também foi confirmado em um filme com Kristen Stewart e na refilmagem latina de Gosto de Cereja, além de dublar o personagem Brander Lawson na série animada Star Wars: Maul – Lorde das Sombras. Por fim, também trabalha em Last Night at the Lobster, seu próximo filme como diretor, que descreve como “um filme de Natal político”.