O que aconteceu com Anderson Neiff? Veja o que levou o cantor ao hospital após show

O cantor de brega funk Anderson Neiff foi baleado na madrugada deste domingo (26), em São Paulo, após a van em que estava ser alvo de disparos. De acordo com informações do g1, o artista ligou para o empresário, Thiago Gravações, logo após o ataque, pedindo orientação sobre o que fazer.

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Segundo o empresário, que está no Recife, a equipe retornava de um show para o hotel por volta das 5h50, quando homens em uma motocicleta começaram a atirar contra o veículo. A van, que levava 12 pessoas entre músicos e dançarinos, teria sido perseguida por cerca de 10 quilômetros. Anderson Neiff foi o único atingido.

O tiro atingiu o ombro do cantor. “O tiro foi atrás da van, ele estava de costas, por isso pegou no ombro”, relatou Thiago. Após o ataque, o empresário orientou o artista a buscar atendimento no Hospital Sírio-Libanês, onde ele passou por cirurgia para retirada do projétil.

Ainda de acordo com o empresário, o procedimento foi concluído no início da tarde e o estado de saúde do cantor é estável. Ele afirmou não saber o que motivou a perseguição. Mais cedo, Thiago havia pedido orações nas redes sociais e, após a cirurgia, disse que o cantor “vai voltar mais forte”.