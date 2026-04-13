O segredo da paixão brasileira pelo café

O Dia Mundial do Café celebra (14 de abril), antes de tudo, uma das bebidas mais consumidas do mundo. No Brasil, contudo, o café ultrapassa o status de bebida e se consolida como parte da cultura nacional.

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Isso porque, logo nas primeiras horas do dia, por exemplo, o aroma do café já marca presença nas casas brasileiras. Além disso, ele acompanha encontros, pausas e até decisões importantes. Por isso, o país não apenas produz em larga escala, mas também consome intensamente.

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Do hábito à paixão: como o café conquista o paladar

Em muitos casos, o consumo começa por necessidade. Inicialmente, o café surge como aliado para manter o foco e a energia. No entanto, com o tempo, ele conquista o paladar e se transforma em prazer.

O relato de John Adão ilustra bem essa mudança. Ele conta que começou a beber café aos 21 anos, durante a faculdade, para se manter acordado nas aulas. Naquela fase, entretanto, ele não apreciava a bebida e consumia versões mais simples, sem açúcar e de baixa qualidade.

Porém, tudo mudou quando chegou ao Espírito Santo e conheceu os cafés especiais. Segundo ele, “o mundo se abriu”. A partir daí, passou a enxergar o café de forma diferente, valorizando sabor, aroma e qualidade.

Café especial e conexão com a origem

Além da mudança no paladar, o café também cria conexão com sua origem. Muitos consumidores passaram a valorizar a cadeia produtiva e o trabalho dos produtores.

John Adão afirma que conhecer produtores e entender suas histórias aumentou ainda mais sua paixão. Isso porque o café especial envolve processos artesanais e cuidado em cada etapa. Assim, o consumo deixa de ser automático e passa a ser uma experiência.

Presença constante no dia a dia

O café também se destaca pela presença constante na rotina. Ele aparece em diferentes momentos do dia e cumpre várias funções.

John relata que consome cerca de cinco xícaras diariamente. Além disso, ele leva café para todos os lugares: viagens, academia e trabalho. Esse hábito, aliás, se repete entre muitos brasileiros.

Ao mesmo tempo, o café também representa pausa. Em meio à correria, ele cria momentos de descanso e prazer.

Mais do que bebida: um símbolo nacional

Portanto, o amor dos brasileiros pelo café se explica por uma combinação de fatores. Ele une tradição, energia e identidade cultural. Além disso, acompanha a evolução do consumo, com maior valorização da qualidade.