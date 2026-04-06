OAB-ES avança e garante área para nova sede em Vitória

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo (OAB-ES) iniciou uma nova etapa para viabilizar a construção da nova sede da instituição em Vitória. A presidente Erica Neves e o governador Renato Casagrande assinaram o protocolo de intenção para a cessão da área onde será implantado o empreendimento. O terreno fica ao lado da subida da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, em uma das regiões mais relevantes do sistema de Justiça capixaba.

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Com esse avanço, o projeto da nova sede da OAB-ES começa a sair do papel. O Governo do Estado vai ceder um terreno vinculado à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e à Secretaria da Fazenda, destinado à construção da estrutura institucional da entidade. A área possui cerca de 2.800 metros quadrados e está próxima a órgãos públicos estratégicos, como o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a Sefaz, o que deve ampliar a integração institucional e facilitar o acesso aos serviços.

Além disso, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que o espaço, localizado na Enseada do Suá, fará parte de um projeto multiuso. O local também deverá abrigar base operacional do SAMU/SESA, estacionamento e apoio da Sefaz, além de um centro de controle operacional ligado à mobilidade urbana e à Ceturb Rodovias.

Nova sede da OAB-ES

A nova sede da OAB-ES será projetada para concentrar toda a estrutura administrativa da instituição em um ambiente moderno e funcional. O plano inclui auditório, salas de reunião, áreas administrativas e estacionamento, garantindo melhores condições de trabalho, atendimento à advocacia e realização de eventos institucionais.

Durante o evento, a presidente Erica Neves destacou a importância do momento para a advocacia capixaba. Segundo ela, a iniciativa representa a concretização de uma demanda histórica e reforça o compromisso da gestão com resultados concretos. Ainda conforme a presidente, a parceria com o Governo do Estado foi fundamental para viabilizar o projeto e fortalecer o diálogo institucional.

Por sua vez, o governador Renato Casagrande afirmou que a ação contribui para o fortalecimento da advocacia e da democracia. Ele ressaltou o papel da OAB na defesa da sociedade e destacou a relevância de garantir melhores condições estruturais para a instituição.

Também presente na solenidade, o ex-presidente da OAB-ES, Homero Mafra, avaliou que a construção da nova sede representa um marco na história da entidade. Segundo ele, a iniciativa se soma a outras conquistas recentes e reforça o legado da atual gestão.

Agora, as instituições envolvidas vão avançar para a fase de estudos de viabilidade. Essa etapa inclui análises técnicas, jurídicas e urbanísticas, além da avaliação econômico-financeira e da definição do modelo de parceria para execução do projeto.