Oficinas gratuitas de teatro abrem inscrições em Guaçuí
A iniciativa integra o Edital nº 003/2025 da Secretaria da Cultura (Secult).
O Grupo Teatral e Ponto de Cultura “Gota, Pó e Poeira” abriu inscrições para novos O Grupo Teatral e Ponto de Cultura “Gota, Pó e Poeira” abriu inscrições para cinco módulos gratuitos de jogos teatrais em Guaçuí e região. Os conteúdos incluem improvisação, expressão corporal, contação de histórias, produção audiovisual e prática de montagem. As inscrições seguem até 30 de abril, por formulário nas redes sociais (@gotapoepoeira) ou no Espaço de Cultura.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa integra o Edital nº 003/2025 da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Funcultura e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Nesse sentido, as aulas acontecem duas vezes por semana, à noite. O primeiro módulo já começou com Introdução ao Teatro, ministrado pela atriz Neuza de Souza, e será encerrado na terça-feira (14), às 18h30, com apresentação de cenas curtas.
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Em 2025, o Espaço Cultural manteve uma turma de 20 alunos, que apresentou “O Pequeno Príncipe” e “A Incrível Peleja Contra a Morte” no Teatro Municipal Fernando Torres e no espaço do grupo. Além das oficinas, o local realiza apresentações, cineclube, ensaios e atividades culturais.
Serviço
- Inscrições até 30/04
- Local: Rua Joaquim Martinho de Carvalho, 211 – Centro, Guaçuí
- Inscrição: redes sociais do grupo ou presencialmente
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