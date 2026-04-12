Oficinas gratuitas de teatro abrem inscrições em Guaçuí

O Grupo Teatral e Ponto de Cultura “Gota, Pó e Poeira” abriu inscrições para novos O Grupo Teatral e Ponto de Cultura “Gota, Pó e Poeira” abriu inscrições para cinco módulos gratuitos de jogos teatrais em Guaçuí e região. Os conteúdos incluem improvisação, expressão corporal, contação de histórias, produção audiovisual e prática de montagem. As inscrições seguem até 30 de abril, por formulário nas redes sociais (@gotapoepoeira) ou no Espaço de Cultura.

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A iniciativa integra o Edital nº 003/2025 da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Funcultura e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Nesse sentido, as aulas acontecem duas vezes por semana, à noite. O primeiro módulo já começou com Introdução ao Teatro, ministrado pela atriz Neuza de Souza, e será encerrado na terça-feira (14), às 18h30, com apresentação de cenas curtas.

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Em 2025, o Espaço Cultural manteve uma turma de 20 alunos, que apresentou “O Pequeno Príncipe” e “A Incrível Peleja Contra a Morte” no Teatro Municipal Fernando Torres e no espaço do grupo. Além das oficinas, o local realiza apresentações, cineclube, ensaios e atividades culturais.

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