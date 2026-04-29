Segurança

Operação Asfixia prende traficantes no Caparaó

Operação Asfixia prende dois suspeitos e apreende droga no Caparaó. Ação da Polícia Civil combate o tráfico na região.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), a Operação Asfixia com foco no combate ao tráfico de drogas na região do Caparaó. A ação ocorreu em Ibitirama e contou com apoio da Polícia Militar e de equipes das delegacias de Ibatiba e Irupi.

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Durante a operação, os agentes cumpriram dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão domiciliar. Como resultado, dois homens, de 21 e 28 anos, foram presos. Em uma das residências, localizada no Centro de Ibitirama, os policiais apreenderam uma porção de maconha.

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Segundo a investigação, o tráfico de drogas está diretamente relacionado ao aumento da violência na região. De acordo com a Polícia Civil, a atuação busca desarticular grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais e outros crimes associados.

Após os procedimentos legais, os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e ampliar o combate ao tráfico no Caparaó.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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