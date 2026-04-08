Operação especial garante segurança na Festa da Penha e Guns N’ Roses
O Governo do Espírito Santo apresentou, nesta quarta-feira (8), o modelo de operação integrada para grandes eventos, que será aplicado durante a Festa da Penha e o show internacional da banda Guns N’ Roses, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A apresentação ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória, e detalhou o planejamento das ações nos próximos dias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A estratégia reúne diferentes áreas do poder público. Dessa forma, o Estado mobiliza equipes de segurança, saúde, defesa civil e mobilidade urbana para garantir organização e tranquilidade ao público. Ao mesmo tempo, o planejamento busca atender tanto os eventos religiosos quanto o grande show previsto para o fim de semana.
Na área da saúde, o atendimento contará com reforço do Samu 192, além de suporte da rede hospitalar. Enquanto isso, na segurança, o Estado amplia o efetivo das forças policiais, com atuação integrada junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e guardas municipais. O objetivo é organizar o fluxo de pessoas e garantir proteção durante as romarias e demais atividades.
Além disso, o Governo preparou um esquema especial de mobilidade. O Sistema Transcol terá reforço na frota, assim como o Sistema Aquaviário, que fará a ligação entre a Praça do Papa, em Vitória, e a Prainha, em Vila Velha, principal ponto das celebrações religiosas.
Por outro lado, o planejamento também contempla o show internacional que acontece no domingo (13), em Cariacica. Para o evento, o Estado estruturou bolsões de estacionamento em pontos estratégicos da Grande Vitória. Em seguida, linhas exclusivas de ônibus farão o transporte até o entorno do estádio, com intervalos regulares.
Além do transporte, o esquema inclui reforço na segurança e na assistência à saúde. Dessa maneira, o Governo busca garantir conforto e fluidez para o público, reduzindo impactos no trânsito e ampliando a segurança.
O modelo adotado pelo Estado prioriza o planejamento antecipado e a integração entre os órgãos. Ao mesmo tempo, as equipes vão atuar com monitoramento em tempo real, permitindo respostas rápidas diante de qualquer situação. Com isso, a operação pretende assegurar organização, segurança e eficiência durante os eventos de grande porte no Espírito Santo.
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