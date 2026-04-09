Operação policial apreende 365g de crack em Atílio Vivácqua
Polícia apreende 365g de crack, dinheiro e celulares durante operação em Atílio Vivácqua. Suspeitos foram levados à delegacia.
A Polícia Militar apreendeu 365 gramas de crack durante uma operação realizada na quarta-feira (8), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Além da droga, os agentes recolheram dinheiro, celulares e outros materiais ligados ao tráfico.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação foi conduzida por equipes da Força Tática da 15ª Companhia Independente, em conjunto com a Polícia Judiciária do município. O objetivo, contudo, foi cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.
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Com base nas informações, os policiais localizaram os alvos e cumpriram as ordens judiciais. Durante as diligências, as equipes apreenderam R$ 582 em espécie, uma balança de precisão, um coldre, três celulares, uma carteira de identidade e material utilizado para embalar entorpecentes.
Diante da ocorrência, os policiais conduziram os suspeitos, junto com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Atílio Vivácqua. Em seguida, a autoridade policial adotou as medidas legais cabíveis.
A operação reforça, sobretudo, o combate ao tráfico de drogas na região e amplia a atuação integrada entre as forças de segurança.
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