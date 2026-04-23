Operação Scriptor avança contra facção na Grande Vitória
Operação Scriptor cumpre mandados na Grande Vitória e aprofunda investigação contra facção criminosa com atuação no Espírito Santo.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (23) a segunda fase da Operação Scriptor, com foco no combate a uma facção criminosa com atuação na Grande Vitória. A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Penal do Espírito Santo e teve como base o aprofundamento de investigações iniciadas em outubro de 2025.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As equipes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça na Vila Velha. A nova fase surgiu a partir da análise de materiais apreendidos na etapa anterior, que revelou novos envolvidos e indicou uma estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e movimentação financeira ligada às atividades criminosas.
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De acordo com as investigações, integrantes do grupo utilizavam o sistema prisional para repassar ordens a comparsas em liberdade. As comunicações identificadas apontam para instruções detalhadas sobre preparo de entorpecentes, além de registros de transferências bancárias de valores elevados. Durante a operação, os agentes apreenderam celulares, documentos e anotações que agora passam por análise técnica.
A operação busca interromper a atuação da organização criminosa, enfraquecer sua estrutura financeira e identificar novos integrantes. O nome “Scriptor” faz referência ao termo em latim que significa “escritor”, em alusão ao papel de intermediário exercido por um investigado na transmissão de mensagens entre lideranças presas e membros em liberdade.
A FICCO/ES reúne diferentes forças de segurança, incluindo as polícias Militar, Civil e Penal, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais e guardas municipais da região, reforçando a atuação integrada no enfrentamento ao crime organizado no Estado.
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