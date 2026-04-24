Operação Telic mira facção e prende advogados e guardas no Espírito Santo

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na tarde de quarta-feira (25), a terceira fase da Operação Telic, com continuidade na manhã desta quinta-feira (26). A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), contou com apoio da Polícia Militar, da Secretaria de Justiça (Sejus) e de núcleos de inteligência.

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A investigação, que tramita em sigilo, apura a atuação de integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Segundo o MPES, as diligências reuniram provas de tráfico de drogas, organização criminosa, porte ilegal de armas e outras práticas violentas.

De acordo com as apurações, líderes do grupo davam ordens de dentro de unidades prisionais, utilizando familiares e advogados para repassar mensagens aos criminosos em liberdade. Cada integrante exercia funções específicas dentro da estrutura da organização.

Além disso, a investigação identificou indícios de ligação entre investigados, advogados e servidores públicos, incluindo guardas municipais. Conforme o MPES, há suspeitas de violação de sigilo funcional e cooperação ilegal em ações policiais.

As apurações também apontaram o uso do tráfico de drogas como contrapartida a desvios de função pública. Entre as irregularidades investigadas estão a venda de entorpecentes desviados de apreensões e a apropriação de dinheiro e materiais sob custódia.

Outro ponto revelado foi a atuação de advogados na transmissão de mensagens ilícitas entre presos e criminosos em liberdade. Os recados eram levados por meio de bilhetes, conhecidos como “catuques”, durante visitas às unidades prisionais.

Ao todo, a operação cumpriu oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão em Vila Velha, Cariacica e Serra. Entre os alvos estão três advogados e três guardas municipais vinculados à Guarda Municipal de Vila Velha.

As buscas foram acompanhadas por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES) e da Corregedoria da Guarda Municipal, conforme determinação da 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Durante a ação, foram apreendidos celulares e bilhetes manuscritos ligados às investigações.

A operação mobilizou policiais militares, agentes de inteligência e policiais penais, que atuaram nas prisões, buscas e condução dos investigados.