Os dez livros em domínio público mais baixados no Brasil

Nesta quinta-feira, 23 de abril, celebra-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. Atualmente, diversos títulos estão em domínio público no Brasil. Isso inclui obras de autores brasileiros falecidos há mais de 70 anos, como Machado de Assis, Monteiro Lobato, Graciliano Ramos e Mário de Andrade.

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Desde 2004, o Ministério da Educação disponibiliza uma plataforma digital que permite o download gratuito dessas obras, reunindo autores nacionais e estrangeiros.

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Entre os livros mais baixados desde a criação do site até 18 de abril de 2026, destacam-se grandes nomes da literatura clássica em língua portuguesa, como Fernando Pessoa e Machado de Assis. A lista também inclui autores internacionais de relevância, como Dante Alighieri e William Shakespeare.

Além disso, o ranking conta com três autores brasileiros voltados ao público infantil: Lenira Almeida Heck, José Leon Machado e Abel Sidney. A seguir, confira a lista com os 10 livros mais baixados na plataforma.

Os 10 livros mais baixados em plataforma de domínio público no Brasil

– 1,7 milhão de downloads – A Divina Comédia (Dante Alighieri)

– 650 mil downloads – Poemas de Fernando Pessoa

– 620 mil downloads – A Borboleta Azul (Lenira Almeida Heck)

– 460 mil downloads – Dom Casmurro (Machado de Assis)

– 450 mil downloads – A Bruxa e o Caldeirão (José Leon Machado)

– 425 mil downloads – Romeu e Julieta (William Shakespeare)

– 386 mil downloads – A Comédia dos Erros (William Shakespeare)

– 383 mil downloads – Mensagem (Fernando Pessoa)

– 329 mil downloads – A Cartomante (Machado de Assis)

– 320 mil downloads – Conto ou Não Conto? (Abel Sidney)