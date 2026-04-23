Por que o Dia Mundial do Livro é em 23 de abril?

O Dia Mundial do Livro, também conhecido como Dia dos Direitos Autorais, é celebrado em 23 de abril. Nesta data, diversas entidades e instituições ligadas à literatura promovem eventos para incentivar a leitura em todo o mundo.

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A data foi oficializada em 1995, durante uma Conferência Geral da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O objetivo é estimular o hábito da leitura, além de valorizar a criatividade, a diversidade cultural e o acesso igualitário aos livros.

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O dia 23 de abril foi escolhido por coincidir com um fato marcante da história da literatura. Nesta data, em 1616, morreram dois dos maiores escritores de todos os tempos: William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

No entanto, há registros históricos que indicam que Cervantes morreu, na verdade, em 22 de abril, mas foi enterrado no dia seguinte. Além deles, o escritor peruano Inca Garcilaso de la Vega também morreu em 23 de abril de 1616 e integra a lista de homenageados da Unesco.

O Dia Mundial do Livro também marca a transição da Capital Mundial do Livro. Todos os anos, a Unesco escolhe uma cidade para sediar ações voltadas à leitura. Em 2025, o título ficou com o Rio de Janeiro. Em seguida, a cidade de Rabat assume o posto.

Para quem deseja celebrar a data, livrarias em todo o Brasil organizam a Noite das Livrarias. Durante a iniciativa, lojas promovem eventos noturnos com atividades culturais, com o objetivo de estimular o interesse pelos livros e aproximar o público da leitura.