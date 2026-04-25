Parapentista cai em fenda de difícil acesso no ES; Notaer é acionado para resgate
Devido às condições geográficas do local, a tripulação do helicóptero Harpia 06 utilizou o cesto de resgate para realizar a retirada da vítima com segurança.
Ao final da tarde desta sexta-feira (24), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) realizou o resgate de um parapentista que, após saltar da rampa de voo livre do Goiapaba-Açú, em Fundão, local situado em uma Área de Proteção Ambiental (APA), tentou retornar para o ponto de decolagem e caiu em uma fenda de difícil acesso, cercada por vegetação e rochas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Devido às condições geográficas do local, a tripulação do helicóptero Harpia 06 utilizou o cesto de resgate para realizar a retirada da vítima com segurança. De acordo com o Notaer, a operação exigiu precisão técnica e uso de técnicas especializadas para garantir a retirada segura do parapentista.
A ação foi coordenada a partir do acionamento conjunto do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já aguardava estrategicamente na rampa para oferecer o atendimento médico imediato assim que o resgate aéreo fosse concluído.
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