Segurança

Parapentista cai em fenda de difícil acesso no ES; Notaer é acionado para resgate

Devido às condições geográficas do local, a tripulação do helicóptero Harpia 06 utilizou o cesto de resgate para realizar a retirada da vítima com segurança.

Foto: Reprodução

Ao final da tarde desta sexta-feira (24), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) realizou o resgate de um parapentista que, após saltar da rampa de voo livre do Goiapaba-Açú, em Fundão, local situado em uma Área de Proteção Ambiental (APA), tentou retornar para o ponto de decolagem e caiu em uma fenda de difícil acesso, cercada por vegetação e rochas.

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Devido às condições geográficas do local, a tripulação do helicóptero Harpia 06 utilizou o cesto de resgate para realizar a retirada da vítima com segurança. De acordo com o Notaer, a operação exigiu precisão técnica e uso de técnicas especializadas para garantir a retirada segura do parapentista.

A ação foi coordenada a partir do acionamento conjunto do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já aguardava estrategicamente na rampa para oferecer o atendimento médico imediato assim que o resgate aéreo fosse concluído.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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