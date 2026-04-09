Serra recebe festival gratuito com foco em empreendedorismo
A proposta amplia oportunidades e fortalece a economia criativa na região.
A cidade da Serra recebe, de sexta-feira (10) a domingo (12), o Festival Sabor & Música: edição Juventude, na Praça de Cidade Continental. O evento, com entrada gratuita, reúne cultura, lazer e incentivo direto ao empreendedorismo. Além disso, a proposta amplia oportunidades e fortalece a economia criativa na região.
Com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), o festival contará com 21 estandes. Os expositores oferecem produtos variados, como hambúrgueres, comida japonesa, doces, bolos, artesanato, moda e brinquedos. Dessa forma, o evento conecta pequenos empreendedores ao público e estimula a geração de renda local.
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Além disso, a iniciativa promove inclusão produtiva ao envolver diretamente moradores de Cidade Continental, no setor Ásia. A comunidade participa com um espaço voltado à economia solidária. Assim, amplia o acesso ao mercado e fortalece trabalhadores locais.
Práticas sustentáveis
O festival também aposta em práticas sustentáveis. Isso porque, a organização utiliza estruturas de madeira de reflorestamento e desenvolve o Programa Tampinhas do Bem, iniciativa do Sindiplast ES. A ação incentiva a coleta de tampinhas plásticas, cuja venda é revertida para entidades assistenciais da Serra. Portanto, o evento alia consciência ambiental e impacto social.
A expectativa para a edição na Serra cresce após os resultados da última realização, em Aracruz. Na ocasião, o evento movimentou mais de R$ 700 mil. Desse total, cerca de R$ 480 mil vieram de vendas diretas dos expositores. Além disso, aproximadamente 150 empreendedores e 200 trabalhadores foram beneficiados. O público também foi expressivo, com cerca de 23 mil visitantes ao longo de três dias.
Vitrine de negócios
Organizadores estruturam o festival como uma vitrine para pequenos negócios e iniciativas criativas. A Cultura & Esporte Companhia realiza o evento, enquanto a HCL Produções coordena a organização. Além disso, a Prefeitura da Serra, a Aderes e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, apoiam a iniciativa.
Programação gratuita
Sexta-feira (10)
19h – Grupo Pagodeou
21h – Bia Garcia
Sábado (11)
19h – Reder Matos
21h – Mirela Moreira
Domingo (12)
19h – Banda Cheiro da Cor
21h – Milla Moreira
O evento também contará com área kids e outras atrações ao longo dos três dias.
Serviço
Festival Sabor & Música – Edição Juventude
- Local: Praça de Cidade Continental, setor Ásia, na Serra
- Data: 10, 11 e 12 de abril
- Horário: das 18h às 23h
- Entrada: gratuita
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