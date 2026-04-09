Serra recebe festival gratuito com foco em empreendedorismo

A cidade da Serra recebe, de sexta-feira (10) a domingo (12), o Festival Sabor & Música: edição Juventude, na Praça de Cidade Continental. O evento, com entrada gratuita, reúne cultura, lazer e incentivo direto ao empreendedorismo. Além disso, a proposta amplia oportunidades e fortalece a economia criativa na região.

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Com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), o festival contará com 21 estandes. Os expositores oferecem produtos variados, como hambúrgueres, comida japonesa, doces, bolos, artesanato, moda e brinquedos. Dessa forma, o evento conecta pequenos empreendedores ao público e estimula a geração de renda local.

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Além disso, a iniciativa promove inclusão produtiva ao envolver diretamente moradores de Cidade Continental, no setor Ásia. A comunidade participa com um espaço voltado à economia solidária. Assim, amplia o acesso ao mercado e fortalece trabalhadores locais.

Práticas sustentáveis

O festival também aposta em práticas sustentáveis. Isso porque, a organização utiliza estruturas de madeira de reflorestamento e desenvolve o Programa Tampinhas do Bem, iniciativa do Sindiplast ES. A ação incentiva a coleta de tampinhas plásticas, cuja venda é revertida para entidades assistenciais da Serra. Portanto, o evento alia consciência ambiental e impacto social.

A expectativa para a edição na Serra cresce após os resultados da última realização, em Aracruz. Na ocasião, o evento movimentou mais de R$ 700 mil. Desse total, cerca de R$ 480 mil vieram de vendas diretas dos expositores. Além disso, aproximadamente 150 empreendedores e 200 trabalhadores foram beneficiados. O público também foi expressivo, com cerca de 23 mil visitantes ao longo de três dias.

Vitrine de negócios

Organizadores estruturam o festival como uma vitrine para pequenos negócios e iniciativas criativas. A Cultura & Esporte Companhia realiza o evento, enquanto a HCL Produções coordena a organização. Além disso, a Prefeitura da Serra, a Aderes e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, apoiam a iniciativa.

Programação gratuita

Sexta-feira (10)

19h – Grupo Pagodeou

21h – Bia Garcia

Sábado (11)

19h – Reder Matos

21h – Mirela Moreira

Domingo (12)

19h – Banda Cheiro da Cor

21h – Milla Moreira

O evento também contará com área kids e outras atrações ao longo dos três dias.

Serviço

Festival Sabor & Música – Edição Juventude