Parceria Legal de Vila Velha é sucesso e leva serviços e cultura à comunidade

O evento Parceria Legal movimentou a comunidade de Vila Garrido, em Vila Velha, e consolidou três dias de intensa programação com grande participação popular. Isso porque, ao longo do fim de semana, de sexta-feira (24) a domingo (26), a iniciativa reuniu cultura, serviços e gastronomia em um só espaço.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Como resultado, a ação superou expectativas e registrou mais de 300 atendimentos gratuitos, além de atrair famílias e valorizar o comércio local.

Leia também: Vila Velha antecipa lei e garante 20 dias de licença-paternidade

Atrações culturais

Logo no primeiro dia, o público acompanhou a abertura com o cantor Paulo Borges, que trouxe um repertório de pop acústico. Em seguida, o grupo Forró Raiz animou a noite com o tradicional pé de serra. Assim, o evento iniciou com uma combinação equilibrada entre leveza e tradição. Já no sábado (25), o DJ Nenezão assumiu o palco com clássicos das décadas de 80 e 90. Logo depois, o Grupo PagoLife manteve o clima festivo e garantiu a animação do público.

No domingo (26), a programação seguiu diversificada. O cantor Atila Rocha abriu as apresentações. Na sequência, Priscila Ribeiro levou o sertanejo ao palco. Por fim, o Grupo Pele Morena celebrou 20 anos de carreira com um show especial, encerrando o evento com forte conexão entre diferentes gerações.

Oferta de serviços atraiu grande público

Além das atrações culturais, o Parceria Legal se destacou pela oferta de serviços à população. Durante os três dias, moradores tiveram acesso a atendimentos gratuitos, como orientações do Procon, emissão de RG pela Polícia Científica e suporte da Defensoria Pública.

Também participaram instituições como EDP, Cesan e Aderes, ampliando o alcance da ação. Dessa forma, o evento facilitou o acesso a serviços essenciais e contribuiu para resolver demandas do dia a dia.

Variadade gastronômica

Outro ponto de destaque foi a área gastronômica, que funcionou durante todo o evento. Assim, o público contou com diversas opções de alimentação no próprio local, o que ampliou a permanência e fortaleceu os empreendedores da região. Além disso, a iniciativa impulsionou o comércio local, gerando movimento e oportunidades.

Nesse sentido, o Parceria Legal reforçou sua proposta de integrar cidadania, lazer e desenvolvimento econômico. Ao reunir serviços, entretenimento e convivência, o evento se consolidou como um sucesso de público e participação, especialmente por ocorrer durante o feriado da Colonização do Solo do Espírito Santo.

A organização destacou que o formato já conhecido pelo público contribuiu para o êxito da ação. Portanto, a edição em Vila Garrido confirmou a força do projeto ao promover inclusão, acesso a direitos e momentos de integração para toda a família.