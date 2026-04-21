Parceria Legal movimenta Vila Velha no próximo fim de semana

A Feira Parceria Legal Vila Velha promete movimentar a região de Vila Garrido no próximo fim de semana, com uma programação voltada à cidadania, serviços essenciais e entretenimento. O evento acontece de sexta (24) a domingo (26), no Campo do Camelo, reunindo diferentes órgãos e atividades para atender a população.

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Nesse sentido, durante os três dias, o público terá acesso a uma série de atendimentos gratuitos. Entre os serviços confirmados, estão orientações do Procon, emissão de RG pela Polícia Científica e atendimento da Defensoria Pública.

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Além disso, a feira contará com suporte de instituições como EDP e Cesan, ampliando o acesso a demandas básicas do dia a dia. Ao mesmo tempo, o evento também oferece apoio ao empreendedor por meio da Aderes, fortalecendo iniciativas locais.

Objetivo da ação

A proposta, portanto, é aproximar a população de serviços essenciais de forma prática e acessível. Ao reunir diferentes instituições em um único espaço, a Feira Parceria Legal facilita o atendimento e amplia o alcance das ações públicas. Assim, moradores da região poderão resolver pendências e buscar orientações sem a necessidade de deslocamentos maiores.

Programação lúdica e shows

Além dos serviços, o evento também aposta no lazer. A programação inclui shows musicais ao longo de sexta, sábado e domingo, garantindo opções de entretenimento para toda a família. Dessa forma, a feira une cidadania e cultura em um mesmo ambiente, tornando o encontro ainda mais atrativo para o público.

Outro ponto importante é que a realização coincide com o feriado da Colonização do Solo do Espírito Santo, o que tende a aumentar a circulação de visitantes. Com isso, a expectativa é de um final de semana movimentado em Vila Garrido, com atividades que combinam utilidade e diversão.

A organização destaca que a estrutura já é conhecida do público e chega agora à região com a mesma proposta: oferecer serviços, estimular o empreendedorismo e proporcionar momentos de lazer.