Parceria Legal: mutirão oferece RG, Procon e mais serviços em Vila Velha
Entre os principais atendimentos, a população poderá solicitar a emissão da carteira de identidade (RG), tanto para primeira quanto para segunda via.
A comunidade de Vila Garrido, em Vila Velha, recebe neste sábado (25) uma série de atendimentos gratuitos por meio da Feira Parceria Legal. A ação acontece das 8h às 13h, no Campo do Camelo. Com isso, moradores terão acesso facilitado a serviços essenciais em um único espaço.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre os principais atendimentos, a população poderá solicitar a emissão da carteira de identidade (RG), tanto para primeira quanto para segunda via. A Polícia Científica realizará o serviço no local. No entanto, o atendimento será limitado por senhas distribuídas por ordem de chegada. Por isso, os interessados devem levar certidão original, CPF, comprovante de residência e foto 3×4 recente.
Leia também: Parceria Legal movimenta Vila Velha no próximo fim de semana
Outros serviços
Além disso, o evento oferece suporte na área de direitos do consumidor. O Procon estará presente para registrar reclamações, orientar juridicamente e auxiliar na renegociação de dívidas. Dessa forma, os moradores poderão resolver pendências diretamente com apoio especializado.
Na área jurídica, a Defensoria Pública também participará da ação. A instituição vai prestar orientações gratuitas e realizar agendamentos para casos relacionados ao Direito de Família, como pensão alimentícia, divórcio, guarda e inventário. Assim, o atendimento amplia o acesso à justiça para quem precisa.
Energia e água
Outro destaque envolve os serviços de água e energia. Representantes da EDP e da Cesan vão atender a população com opções de parcelamento de débitos, troca de titularidade e inclusão na Tarifa Social. Portanto, os moradores poderão regularizar suas contas sem precisar sair do bairro.
Além disso, a Parceria Legal também incentiva o empreendedorismo local. A Aderes oferecerá suporte ao Microempreendedor Individual (MEI), com orientações sobre formalização, emissão de boletos e declaração anual. Haverá, também, consultoria de gestão e acesso a linhas de crédito por meio do Nossocrédito.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726