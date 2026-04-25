Parceria Legal: mutirão oferece RG, Procon e mais serviços em Vila Velha

A comunidade de Vila Garrido, em Vila Velha, recebe neste sábado (25) uma série de atendimentos gratuitos por meio da Feira Parceria Legal. A ação acontece das 8h às 13h, no Campo do Camelo. Com isso, moradores terão acesso facilitado a serviços essenciais em um único espaço.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entre os principais atendimentos, a população poderá solicitar a emissão da carteira de identidade (RG), tanto para primeira quanto para segunda via. A Polícia Científica realizará o serviço no local. No entanto, o atendimento será limitado por senhas distribuídas por ordem de chegada. Por isso, os interessados devem levar certidão original, CPF, comprovante de residência e foto 3×4 recente.

Leia também: Parceria Legal movimenta Vila Velha no próximo fim de semana

Outros serviços

Além disso, o evento oferece suporte na área de direitos do consumidor. O Procon estará presente para registrar reclamações, orientar juridicamente e auxiliar na renegociação de dívidas. Dessa forma, os moradores poderão resolver pendências diretamente com apoio especializado.

Na área jurídica, a Defensoria Pública também participará da ação. A instituição vai prestar orientações gratuitas e realizar agendamentos para casos relacionados ao Direito de Família, como pensão alimentícia, divórcio, guarda e inventário. Assim, o atendimento amplia o acesso à justiça para quem precisa.

Energia e água

Outro destaque envolve os serviços de água e energia. Representantes da EDP e da Cesan vão atender a população com opções de parcelamento de débitos, troca de titularidade e inclusão na Tarifa Social. Portanto, os moradores poderão regularizar suas contas sem precisar sair do bairro.

Além disso, a Parceria Legal também incentiva o empreendedorismo local. A Aderes oferecerá suporte ao Microempreendedor Individual (MEI), com orientações sobre formalização, emissão de boletos e declaração anual. Haverá, também, consultoria de gestão e acesso a linhas de crédito por meio do Nossocrédito.