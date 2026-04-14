Patrulha Escolar promove ação educativa em escola de Mimoso do Sul

A equipe da Patrulha Escolar participou, nesta terça-feira (14), de uma reunião com alunos e seus responsáveis na comunidade do Assentamento União, na E.M.E.B. Fazenda União, em Mimoso do Sul. A atividade ocorreu a convite da professora Layane E. Soares Ribeiro e seguiu a prática pedagógica já adotada pela unidade de ensino.

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Durante o encontro, a professora conduziu um momento de reflexão com oração, ação que integra o cotidiano escolar. Além disso, a iniciativa buscou fortalecer o vínculo entre escola, estudantes e famílias, promovendo um ambiente de diálogo e participação.

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Na ocasião, o cabo Farlley também desenvolveu atividades de entretenimento com o uso de instrumento musical. Em seguida, ele ministrou uma palestra educativa, abordando temas relevantes para os alunos e seus responsáveis. Dessa forma, a ação reforçou a importância da parceria entre educação e segurança no ambiente escolar.