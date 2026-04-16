Segurança

PC prende suspeito de estupro de vulnerável no Espírito Santo

PC prende homem de 60 anos suspeito de estupro de vulnerável em Sooretama. Caso foi denunciado após três anos e segue sob investigação.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, nesta quarta-feira (15), um homem de 60 anos suspeito de estupro de vulnerável no município de Sooretama. A ação foi conduzida pela Delegacia Regional de Linhares, com apoio da Delegacia de Polícia local, após o avanço das investigações.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a polícia, o suspeito utilizou sua participação em atividades religiosas para conquistar a confiança de uma adolescente de 12 anos e da mãe dela. As duas haviam chegado recentemente de outro estado e estavam hospedadas na casa do investigado, onde, conforme apurado, os crimes teriam ocorrido.

Denúncia ocorreu após mudança da vítima

De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, os fatos aconteceram há cerca de três anos, mas só foram denunciados neste ano. A vítima, segundo a investigação, não procurou ajuda anteriormente por medo.

Ainda conforme o delegado, após se mudar para uma residência própria, a adolescente reuniu coragem para relatar o caso. O suspeito, inclusive, continuava tentando contato, abordando a vítima nas ruas e insistindo para que ela retornasse à sua casa.

Suspeito foi localizado e preso

Após o registro da ocorrência pela mãe da adolescente, a Polícia Civil iniciou os levantamentos e solicitou a prisão do investigado. Durante a operação, ele foi localizado e detido em via pública, em Sooretama.

Em seguida, os policiais realizaram os procedimentos legais e encaminharam o suspeito ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Espírito SantoEstupro

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por