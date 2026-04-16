PC prende suspeito de estupro de vulnerável no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, nesta quarta-feira (15), um homem de 60 anos suspeito de estupro de vulnerável no município de Sooretama. A ação foi conduzida pela Delegacia Regional de Linhares, com apoio da Delegacia de Polícia local, após o avanço das investigações.

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Segundo a polícia, o suspeito utilizou sua participação em atividades religiosas para conquistar a confiança de uma adolescente de 12 anos e da mãe dela. As duas haviam chegado recentemente de outro estado e estavam hospedadas na casa do investigado, onde, conforme apurado, os crimes teriam ocorrido.

Denúncia ocorreu após mudança da vítima

De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, os fatos aconteceram há cerca de três anos, mas só foram denunciados neste ano. A vítima, segundo a investigação, não procurou ajuda anteriormente por medo.

Ainda conforme o delegado, após se mudar para uma residência própria, a adolescente reuniu coragem para relatar o caso. O suspeito, inclusive, continuava tentando contato, abordando a vítima nas ruas e insistindo para que ela retornasse à sua casa.

Suspeito foi localizado e preso

Após o registro da ocorrência pela mãe da adolescente, a Polícia Civil iniciou os levantamentos e solicitou a prisão do investigado. Durante a operação, ele foi localizado e detido em via pública, em Sooretama.

Em seguida, os policiais realizaram os procedimentos legais e encaminharam o suspeito ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.