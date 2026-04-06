Política Regional

Peter Costa oficializa filiação ao Progressistas

Peter Costa renunciou o comando da Prefeitura de Mimoso do Sul para disputar uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa

Foto: Divulgação

O ex-prefeito de Mimoso do Sul Peter Costa oficializou sua filiação ao Progressistas. Ele deixou o comando do Poder Executivo municipal para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A decisão foi concretizada nesta semana, quando ele renunciou ao cargo, atendendo às exigências da legislação eleitoral para candidatos que ocupam funções no Executivo.

A trajetória partidária de Peter Costa é marcada, sobretudo, por sua vinculação ao Republicanos, do ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta Lorenzo Pazolini. Pela sigla, ele foi eleito prefeito em 2020 e disputou a reeleição em 2024 sob o mesmo partido.

Leia também: Peter Costa se despede da Prefeitura de Mimoso para disputar vaga de deputado

No entanto, em 2025, Peter Costa anunciou sua desfiliação do Republicanos. À época, o então prefeito justificou a saída citando a necessidade de proximidade com o governo do então chefe do Poder Executivo estadual Renato Casagrande (PSB), além de já sinalizar interesse em disputar um cargo no Poder Legislativo estadual.

Após esse período sem partido, Peter Costa concretizou sua ida para o Progressistas, partido pelo qual pretende disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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