Peter Costa oficializa filiação ao Progressistas

O ex-prefeito de Mimoso do Sul Peter Costa oficializou sua filiação ao Progressistas. Ele deixou o comando do Poder Executivo municipal para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A decisão foi concretizada nesta semana, quando ele renunciou ao cargo, atendendo às exigências da legislação eleitoral para candidatos que ocupam funções no Executivo.

A trajetória partidária de Peter Costa é marcada, sobretudo, por sua vinculação ao Republicanos, do ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta Lorenzo Pazolini. Pela sigla, ele foi eleito prefeito em 2020 e disputou a reeleição em 2024 sob o mesmo partido.

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No entanto, em 2025, Peter Costa anunciou sua desfiliação do Republicanos. À época, o então prefeito justificou a saída citando a necessidade de proximidade com o governo do então chefe do Poder Executivo estadual Renato Casagrande (PSB), além de já sinalizar interesse em disputar um cargo no Poder Legislativo estadual.

Após esse período sem partido, Peter Costa concretizou sua ida para o Progressistas, partido pelo qual pretende disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa.