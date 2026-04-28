PM apreende 50 mil maços de cigarros na BR-482 em Alegre

A Polícia Militar apreendeu cerca de 50 mil maços de cigarros na tarde desta segunda-feira (27), durante uma fiscalização de rotina na BR-482, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu durante abordagem a um veículo utilitário modelo Renault/Master.

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Durante a inspeção, equipes da Patrulha de Trânsito e da ROR da 1ª Companhia localizaram a carga da marca Gift no interior do veículo. Em seguida, os militares analisaram a documentação apresentada pelo condutor e identificaram inconsistências entre a mercadoria transportada e a nota fiscal, além de divergências nas informações sobre o destino da carga.

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Diante da suspeita de descaminho, os policiais encaminharam o motorista, o veículo, a carga apreendida e um aparelho celular à Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. A corporação adotou as medidas legais cabíveis para o caso.