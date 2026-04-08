PM apreende armas e munições na zona rural de Mimoso

A Polícia Militar apreendeu armas e munições na terça-feira (7), no distrito de São José das Torres, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A ação foi realizada por equipes da Força Tática da 15ª Companhia Independente.

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Inicialmente, os policiais receberam informações do serviço reservado do 9º Batalhão sobre um indivíduo que estaria portando arma de fogo na região. Diante da denúncia, as equipes intensificaram o patrulhamento na localidade.

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Durante as diligências, os militares localizaram duas espingardas calibre .22, além de 41 munições do mesmo calibre. Assim, todo o material foi apreendido no local.

Em seguida, os policiais encaminharam os armamentos e a ocorrência para a Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Até o momento, não houve registro de detidos na ação.